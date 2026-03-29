Río Negro activa radares en rutas nacionales

La provincia de Río Negro puso en marcha un sistema de radares para controlar la velocidad en rutas nacionales con alto tránsito, como parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad vial.

Los dispositivos ya funcionan sobre la Ruta Nacional 22, en Villa Regina, Cervantes y Río Colorado; la Ruta Nacional 3, en Viedma y Sierra Grande; la Ruta Nacional 250, en Lamarque; y la Ruta Nacional 151, en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal.

En esta primera etapa, el sistema tendrá un carácter preventivo. Quienes excedan los límites permitidos no recibirán multas, sino una notificación informativa que incluirá la imagen del vehículo, la velocidad registrada y el punto exacto de la infracción.

Según se informó, la tecnología utilizada permite registrar cada evento con precisión técnica y respaldo fotográfico, lo que apunta a garantizar transparencia y reducir posibles errores en los controles.

Desde el área de seguridad vial señalaron que, una vez finalizado el período de adaptación, se avanzará hacia una etapa sancionatoria con multas conforme a la normativa vigente.

La medida busca modificar conductas al volante en corredores clave, donde el exceso de velocidad sigue siendo uno de los principales factores en siniestros viales graves.