Río Negro confirma aumento docente pese al rechazo gremial

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que los docentes rionegrinos percibirán el aumento salarial y las sumas acordadas en paritarias, pese al rechazo de UNTER a la propuesta oficial.

Según lo informado, en los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%, en línea con la inflación registrada en los últimos meses.

Además, se abonará un bono de $250.000 en dos cuotas, con el primer pago previsto para el viernes 20 de marzo.

La medida incluye beneficios adicionales para sectores específicos. En particular, 130 escuelas de la Región Andina y Sur verán incrementado el ítem de ubicación, que pasará del 20% al 40%.

También se actualizaron los topes de movilidad para docentes que recorren más de 1.800 kilómetros mensuales y supervisores que superan los 2.500 kilómetros, en reconocimiento a las condiciones de trabajo en zonas extensas.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la decisión se adopta en un contexto de caída de recursos y dificultades económicas, aunque remarcaron la prioridad de sostener el sistema educativo.

El anuncio se produce en medio de la tensión con UNTER, que consideró insuficiente la oferta salarial, mientras el Ejecutivo avanzó con la implementación de los aumentos.