Tribunal confirma absolución de los acusados en el caso Uriarte

El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la absolución de Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Ángel Antilaf, acusados por el crimen de Otoño Uriarte, ocurrido el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro. La resolución constituye un segundo control de la sentencia absolutoria dispuesta en agosto de 2025 y rechaza los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella.

En marzo de 2025, el tribunal de juicio de Cipolletti había condenado a los cuatro imputados a prisión perpetua por privación ilegítima de la libertad agravada, asesinato de menor de edad y actuación conjunta en el delito. La condena se basaba en pruebas odorológicas, análisis genéticos, especialmente del llamado “pelo 17”, y testimonios que vinculaban a los acusados con la vivienda donde apareció la bicicleta y el cuerpo.

Sin embargo, en agosto de 2025, un primer Tribunal de Impugnación revocó la condena, absolviendo a los acusados, al considerar que la evidencia genética no vinculaba de manera concluyente a José Jafri, que el nylon estaba demasiado degradado para extraer perfiles fiables y que la prueba odorológica presentaba limitaciones técnicas. Los testimonios indirectos también fueron considerados insuficientes para sustentar la condena.

Tras los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella, un segundo Tribunal de Impugnación realizó un control horizontal y confirmó la absolución. El tribunal sostuvo que la condena original se basó en indicios ambiguos, que no alcanzaban el estándar de certeza penal, y que los testimonios indirectos eran inconsistentes y sin respaldo objetivo.

Con esta resolución, la justicia rionegrina deja firme la absolución de Lagos, Jafri, Cau y Antilaf, cerrando un capítulo judicial complejo que atravesó tres instancias en casi dos décadas.