Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, marzo 4, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Tribunal de Impugnación declara inadmisible recurso de Gloria Ruiz

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

 La defensa de Gloria Ruiz presentó un recurso ante el Tribunal de Impugnación para impugnar la resolución del juez de garantías Juan Guaita, del 5 de febrero, que había rechazado el pedido de restitución de su camioneta secuestrada en el marco de la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos por presuntos delitos contra la administración pública.

El tribunal, integrado por la jueza Patricia Lupica Cristo y los jueces Nazareno Eulogio y Federico Sommer, declaró inadmisible el planteo. Según explicaron, la cuestión presentada correspondía a una medida cautelar pecuniaria, la cual solo puede impugnarse luego de una audiencia de revisión ante un Tribunal Revisor, trámite que no se había realizado en este caso.

Además, se indicó que la decisión del juez Guaita no afectaba garantías constitucionales ni causaba un agravio irreparable, por lo que no podía admitirse por otras causales en la instancia de impugnación.

Como consecuencia, la camioneta permanece secuestrada, a la espera de los avances del proceso judicial, reforzando la aplicación de los procedimientos establecidos para impugnar medidas cautelares y garantizando el respeto a las instancias legales.

Previous article
Jubilados del PAMI recibirán atención garantizada, asegura Marcelo Rucci
Next article
Tribunal confirma absolución de los acusados en el caso Uriarte
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Nueva suba de tarifas para taxis y remises

LA CIUDAD 0
Se oficializó la actualización de tarifas para los servicios...

Avance de obra en la Gran Avenida modifica estacionamiento

LA CIUDAD 0
 La transformación de la Gran Avenida sigue avanzando en...

Tribunal confirma absolución de los acusados en el caso Uriarte

JUDICIALES 0
El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la...

Más leídos

Nueva suba de tarifas para taxis y remises

LA CIUDAD 0
Se oficializó la actualización de tarifas para los servicios...

Avance de obra en la Gran Avenida modifica estacionamiento

LA CIUDAD 0
 La transformación de la Gran Avenida sigue avanzando en...

Tribunal confirma absolución de los acusados en el caso Uriarte

JUDICIALES 0
El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó la...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.