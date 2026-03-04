Newsletter
miércoles, marzo 4, 2026
Jubilados del PAMI recibirán atención garantizada, asegura Marcelo Rucci

NEUQUÉN
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa confirmó que continuará brindando atención a los afiliados al PAMI en sus centros de salud, pese al conflicto por la actualización de aranceles que afecta al sistema privado en la región.

Si bien otras clínicas privadas de la zona habían decidido un corte de prestaciones ante la falta de actualización de valores y aranceles, por decisión del titular del gremio, Marcelo Rucci, y tras gestiones de la diputada provincial Daniela Rucci, la Clínica y Maternidad de Rincón de los Sauces, el Sanatorio Plaza Huincul y la Clínica Catriel seguirán atendiendo a los jubilados sin interrupciones.

Desde la organización resaltaron que, en muchos casos, estos centros constituyen la única alternativa de atención médica en las localidades, reforzando su responsabilidad social de garantizar la continuidad del servicio.

“El PAMI no es responsable de esta situación y sus afiliados no deben sufrir la falta de atención. Por ello, levantamos de manera inmediata toda medida de corte o suspensión del servicio médico”, afirmó Rucci.

