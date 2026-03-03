Buscan reorganizar la feria judicial con esquema reducido

La diputada Gisselle Stillger presentó este lunes un proyecto de comunicación que insta al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén a reducir a la mitad el período anual de feria judicial.

La iniciativa propone establecer una semana de receso en julio y dos en enero, con el objetivo de garantizar continuidad en el servicio, mayor previsibilidad y respuestas en plazos razonables.

Según explicó Stillger, la implementación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial exige celeridad y dinamismo, por lo que la organización judicial debería acompañar ese cambio.

El proyecto aclara que no se busca afectar el derecho al descanso del personal, sino reorganizar turnos y licencias escalonadas que permitan mantener el funcionamiento continuo del sistema.

También se destaca que la digitalización de expedientes y las audiencias virtuales redujeron las limitaciones que justificaban ferias extensas. De avanzar la propuesta, podrían agilizarse decisiones en casos de alimentos, contratos, ejecuciones y derechos fundamentales.

Stillger sostuvo que la iniciativa no implica injerencia sobre el Poder Judicial, sino que apunta a abrir un debate sobre modernización y eficiencia del servicio.