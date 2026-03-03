Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, marzo 3, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Buscan reorganizar la feria judicial con esquema reducido

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La diputada Gisselle Stillger presentó este lunes un proyecto de comunicación que insta al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén a reducir a la mitad el período anual de feria judicial.

La iniciativa propone establecer una semana de receso en julio y dos en enero, con el objetivo de garantizar continuidad en el servicio, mayor previsibilidad y respuestas en plazos razonables.

Según explicó Stillger, la implementación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial exige celeridad y dinamismo, por lo que la organización judicial debería acompañar ese cambio.

El proyecto aclara que no se busca afectar el derecho al descanso del personal, sino reorganizar turnos y licencias escalonadas que permitan mantener el funcionamiento continuo del sistema.

También se destaca que la digitalización de expedientes y las audiencias virtuales redujeron las limitaciones que justificaban ferias extensas. De avanzar la propuesta, podrían agilizarse decisiones en casos de alimentos, contratos, ejecuciones y derechos fundamentales.

Stillger sostuvo que la iniciativa no implica injerencia sobre el Poder Judicial, sino que apunta a abrir un debate sobre modernización y eficiencia del servicio.

Previous article
Balance oficial: 29% de los focos extinguidos en primer ataque
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

A 100 días, el Mundial 2026 en un escenario sensible

DEPORTES 0
A solo 100 días de su inicio, el Copa...

Escuela Primaria 59: comienzo de ciclo con infraestructura actualizada

CENTENARIO 0
Luego de un verano marcado por trabajos de remodelación...

Neuquén, en la cima del gasto por habitante

ECONOMÍA 0
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos...

Más leídos

A 100 días, el Mundial 2026 en un escenario sensible

DEPORTES 0
A solo 100 días de su inicio, el Copa...

Escuela Primaria 59: comienzo de ciclo con infraestructura actualizada

CENTENARIO 0
Luego de un verano marcado por trabajos de remodelación...

Neuquén, en la cima del gasto por habitante

ECONOMÍA 0
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.