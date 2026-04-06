Accidente en Vaca Muerta: una combi de transporte petrolero chocó en la Ruta 17

Un violento siniestro vial volvió a encender las alarmas sobre el estado y la seguridad de las rutas en Añelo. El vehículo impactó de lleno contra un pilar de hormigón.

Un nuevo siniestro en las rutas del petróleo

La inseguridad vial en el corazón de Vaca Muerta sumó un nuevo y violento capítulo. Durante las últimas horas, una combi de transporte de pasajeros protagonizó un severo accidente sobre la Ruta Provincial 17, una de las principales vías de conexión logística para la industria hidrocarburífera. El siniestro ocurrió en cercanías a la localidad de Añelo y requirió el rápido despliegue de bomberos y ambulancias de la zona.

La dinámica del impacto

De acuerdo con la información recabada por la Policía de Tránsito, el conductor del minibús perdió el control de la unidad, se salió de la cinta asfáltica y terminó impactando de manera frontal contra un pilar de hormigón a la vera de la ruta. La magnitud del golpe destruyó por completo el tren delantero y la cabina del rodado. Afortunadamente, y a pesar de la violencia del impacto, los sistemas de seguridad del vehículo evitaron que se registraran víctimas fatales en el acto.

Estado de los heridos y reclamo de infraestructura

Los ocupantes afectados fueron trasladados rápidamente al centro de salud local para evaluar contusiones y posibles lesiones cervicales provocadas por la brusca desaceleración. Este incidente vial reaviva un reclamo histórico en el Alto Valle y la meseta: la urgente necesidad de ampliar y mantener las rutas provinciales que hoy se encuentran colapsadas por el flujo diario de camiones, camionetas y transportes de personal que nutren la actividad de Vaca Muerta.