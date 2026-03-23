El ministro Castelli comunicó que atraviesa una enfermedad

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, informó a través de un video en redes sociales que atraviesa una enfermedad que requiere un tratamiento intensivo.

En el mensaje grabado, explicó que el proceso comenzó hace casi dos meses, cuando empezó a experimentar molestias físicas que lo llevaron a realizar estudios médicos.

“Hace algunas semanas comencé con algunas sensaciones en el cuerpo que me llevaron a hacerme chequeos que no son habituales. Esos estudios arrojaron que tengo una enfermedad que debo afrontar”, señaló.

El funcionario detalló que el tratamiento se encuentra en curso desde hace 15 días y que lo atraviesa “con mucha entereza”.

Si bien no brindó precisiones sobre el diagnóstico, remarcó que se trata de un proceso exigente.

“El tratamiento es muy fuerte, pero lo estamos llevando muy bien, ocupándonos”, sostuvo.