Fijan audiencias para revisar fallo por planes sociales

La Justicia fijó para el 27 de julio el inicio de las audiencias de impugnación en la causa por estafas con planes sociales, en las que se revisarán condenas y absoluciones dictadas en el juicio.

Durante el proceso, el tribunal de impugnación deberá resolver 13 planteos. Por un lado, la fiscalía y la Fiscalía de Estado buscarán revertir absoluciones vinculadas al delito de asociación ilícita. Por otro, las defensas cuestionan las condenas y los montos de las penas impuestas.

El cronograma establece que las audiencias se extenderán hasta el 12 de agosto, en un esquema que contempla margen para eventuales extensiones.

La organización de las jornadas fue definida en una audiencia encabezada por Vanina Bravo y Verónica Silveri, en la que se evaluó la disponibilidad de las partes.

Inicialmente, se propuso realizar las audiencias entre el 27 de abril y el 8 de mayo, pero la agenda de los defensores obligó a descartar esa opción. Luego se analizó una segunda alternativa en mayo, que tampoco prosperó por limitaciones operativas.

Finalmente, las partes acordaron un tercer esquema que permitirá mayor flexibilidad durante el desarrollo del proceso.