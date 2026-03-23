Extienden el gas natural en localidades del norte

La provincia de Neuquén destinará más de 37.000 millones de pesos para ampliar la red de gas natural en el Alto Neuquén, con foco en localidades del norte y zonas rurales.

La medida fue oficializada a través del decreto 408/2026 y la ejecución estará a cargo de HIDENESA.

El proyecto incluye la extensión de redes y la conversión del sistema energético en Manzano Amargo, Varvarco, la comunidad Antiñir Pilquiman y parajes como Tierras Blancas y Bella Vista.

En la actualidad, estas zonas se abastecen con Gas Licuado de Petróleo (GLP), que se traslada desde Bahía Blanca, lo que eleva los costos logísticos.

Según lo previsto, la obra alcanzará a más de 700 familias y permitirá sumar unos 250 nuevos usuarios, además de reconvertir alrededor de 450 conexiones.

El cambio apunta a reemplazar el uso de GLP por gas natural en sectores donde el acceso es limitado.