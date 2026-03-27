Acreditan haberes estatales antes de fin de mes

El gobierno provincial confirmó que el martes 31 de marzo se realizará el pago de haberes correspondientes al mes en curso para la totalidad de los empleados públicos.

La medida alcanza a los agentes activos del Consejo Provincial de Educación (CPE), el sistema de Salud, la Policía, la Administración Central y organismos descentralizados. También incluye a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Desde la Secretaría de Prensa y Comunicación informaron que el depósito se realizará antes de finalizar el mes, en línea con el esquema de pagos vigente.