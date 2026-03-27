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Acreditan haberes estatales antes de fin de mes

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
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El gobierno provincial confirmó que el martes 31 de marzo se realizará el pago de haberes correspondientes al mes en curso para la totalidad de los empleados públicos.

La medida alcanza a los agentes activos del Consejo Provincial de Educación (CPE), el sistema de Salud, la Policía, la Administración Central y organismos descentralizados. También incluye a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Desde la Secretaría de Prensa y Comunicación informaron que el depósito se realizará antes de finalizar el mes, en línea con el esquema de pagos vigente.

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