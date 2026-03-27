El Lanín restablece una repetidora clave en alta montaña

La Intendencia del Parque Nacional Lanín concretó la reparación y puesta en funcionamiento de una repetidora clave ubicada en la zona sur del área protegida, en un punto estratégico para sostener las comunicaciones operativas de cara a la temporada invernal.

Los trabajos se desarrollaron en dos etapas. En primer lugar, se realizó una evaluación técnica del sitio y el diagnóstico del sistema, que había sido afectado por condiciones climáticas extremas propias de la alta montaña. Luego se avanzó con la instalación de nuevos paneles solares y el recambio completo del banco de baterías, lo que permitió optimizar la autonomía energética del equipo.

La intervención se llevó adelante a más de 1900 metros sobre el nivel del mar, en un entorno de difícil acceso. El operativo estuvo a cargo de seis brigadistas de las áreas de Comunicaciones y Radioestación, quienes fueron trasladados mediante un helicóptero de la Provincia.

La repetidora garantiza la cobertura de comunicaciones VHF, fundamentales para la coordinación entre guardaparques, brigadistas, pobladores y organismos que actúan ante incendios forestales, rescates y otras contingencias.

Con esta intervención, el Parque refuerza su capacidad operativa en zonas donde la conectividad convencional es limitada o inexistente.