FinEsTec 2026: inscripciones abiertas hasta el 31 de marzo

El gobierno de la provincia informó que el 31 de marzo es la fecha límite para inscribirse en la edición 2026 del programa FinEsTec, destinado a estudiantes que cursaron en escuelas técnicas y agropecuarias y aún adeudan materias para completar el secundario.

La propuesta está dirigida a egresados de EPET y EPEA de Neuquén que necesiten finalizar su formación y obtener el título. El programa es impulsado por la subsecretaría de Políticas Educativas y Coordinación, a través del Equipo Jurisdiccional de Trayectorias Educativas del ministerio de Educación.

La inscripción se realiza de manera online mediante un formulario habilitado hasta fin de mes. Además, se encuentran disponibles canales de consulta a través de WhatsApp y correo electrónico para acompañar el proceso.

Desde la organización indicaron que el cursado se desarrolla en modalidad virtual, con acceso a aulas digitales, materiales de estudio, clases sincrónicas, trabajos prácticos y evaluaciones obligatorias. El esquema incluye también un seguimiento personalizado para facilitar el avance en las materias.

Para participar, es necesario contar con un dispositivo como computadora o tablet y conexión a internet. El programa abarca todas las orientaciones técnicas y agropecuarias, lo que permite una cobertura amplia para quienes buscan completar sus estudios.

Según datos oficiales, durante 2025 más de 300 estudiantes lograron obtener su título técnico a través de esta iniciativa, lo que refuerza el alcance del programa en la terminalidad educativa.