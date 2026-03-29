Obra en Futaleufú avanza por encima del cronograma

El coordinador del Ministerio de Infraestructura, Gonzalo Peralta, destacó el avance de la obra vial sobre la calle Futaleufú, que conecta la zona de Mosconi, en la ex Ruta 22, con el puente hacia Balsa Las Perlas, y aseguró que los trabajos avanzan por encima de los plazos previstos.

La intervención abarca más de cuatro kilómetros y busca mejorar la circulación en un sector que registró un fuerte crecimiento en los últimos años, impulsado por el desarrollo de nuevos barrios.

Según explicó el funcionario, el estado actual del camino presenta un marcado deterioro, producto del incremento sostenido del tránsito.

El proyecto incluye la pavimentación en doble vía y la incorporación de infraestructura integral: obras pluviales, cordones cuneta, veredas, bicisendas, iluminación y espacios recreativos.

Además del impacto en la conectividad, Peralta subrayó el valor estratégico del sector costero, donde se prevé la puesta en valor de miradores y puntos panorámicos.

En cuanto al avance, indicó que la obra ya superó el 50% y se aproxima al 60%. Iniciada a mediados de 2025, tiene un plazo de ejecución de 18 meses, con finalización estimada para diciembre, aunque no descartan una entrega anticipada.