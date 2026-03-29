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El gremio judicial ratificó el plan de lucha

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
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El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén anunció la continuidad de su plan de lucha y confirmó nuevas medidas en el marco del conflicto con el Tribunal Superior de Justicia.

El gremio fue convocado a una mesa de negociación para el lunes 30 de marzo a las 12. En ese contexto, se realizará un retiro previo a las 11 en la ciudad de Neuquén para acompañar la instancia de diálogo.

Por mandato de asamblea, también se resolvió convocar a un plenario provincial mixto el martes 31 de marzo a las 10:30, con un retiro previsto para las 10. La actividad será presencial en el Salón Jorge Izquierdo, en La Rioja 486, y virtual a través de Zoom.

Cómo siguen las medidas de fuerza

En paralelo, el sindicato ratificó la continuidad de las medidas de fuerza, que incluyen el quite de colaboración y la realización de asambleas en los lugares de trabajo.

Las acciones forman parte de un reclamo sostenido por el sector en demanda de mejoras laborales y salariales.

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