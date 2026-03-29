Junín de los Andes tendrá baja presión de agua este lunes

El servicio de agua potable en Junín de los Andes se verá afectado el lunes 30 de marzo, con baja presión en distintos sectores de la ciudad, según informó el EPAS.

La situación se debe a una intervención que realizará el municipio sobre el río Chimehuín, lo que impactará en los principales pozos de bombeo.

Desde el organismo indicaron que, si bien la ciudad cuenta con fuentes alternativas de suministro, se registrarán inconvenientes puntuales durante la jornada.

Por qué se verá afectado el servicio

Las tareas forman parte del programa de manejo del sauce exótico, actualmente en su segunda etapa. Para avanzar con la extracción de árboles, se ejecutan movimientos de suelo en el río y la construcción de un camino de piedras que permite el ingreso de maquinaria.

Estas acciones reducen el caudal disponible para el sistema de bombeo.

Personal técnico del EPAS monitoreará en forma permanente el funcionamiento del sistema, regulando los equipos según el ingreso de agua.

El servicio se normalizará de manera progresiva una vez finalizados los trabajos y restablecido el caudal habitual.

Desde el organismo solicitaron a los vecinos priorizar el uso del agua para consumo e higiene. Ante inconvenientes, se encuentra disponible la línea gratuita 0800-2224827.