Choque Ruta 7 Neuquén: un choque múltiple genera demoras extremas entre Centenario y Neuquén

Al menos 10 vehículos protagonizaron un fuerte accidente en cadena en uno de los accesos más transitados de la confluencia. La policía desvía el tránsito y pide circular con máxima precaución.

Colapso vehicular en la hora pico

Transitar por el corredor que une Centenario con Neuquén Capital se convirtió en una verdadera odisea durante las últimas horas. Un impactante choque en cadena sobre la Ruta Provincial 7 paralizó por completo el flujo vehicular, generando filas de kilómetros y obligando a los conductores a buscar vías alternativas de urgencia. El siniestro, que involucró al menos a una decena de vehículos, expuso una vez más la saturación de esta arteria vital para el Alto Valle.

Dinámica del accidente y estado de los heridos

De acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Dirección de Tránsito de la Policía del Neuquén, la colisión múltiple se habría originado por una frenada brusca que, combinada con el escaso distanciamiento entre los autos y la alta velocidad, provocó el efecto dominó. Afortunadamente, y pese a la espectacularidad de las imágenes y los severos daños materiales en las carrocerías, los servicios de emergencia del SIEN informaron que no se registraron víctimas fatales, aunque varios ocupantes debieron ser asistidos en el lugar por latigazos cervicales y contusiones leves.

Desvíos y recomendaciones para los conductores

Mientras los peritos trabajan en la cinta asfáltica y las grúas proceden a la remoción de los vehículos siniestrados, el tránsito permanece fuertemente condicionado. Las autoridades han montado un operativo de desvío por calles colectoras, pero el embotellamiento es significativo. Se solicita a quienes deban viajar entre ambas ciudades que lo hagan a través de la Ruta Autovía Norte o, en su defecto, que posterguen su desplazamiento hasta que la calzada principal sea liberada por completo.