Rescatan a pescadores varados por crecida del río

Un operativo de rescate se desplegó en la zona de Fortín Nogueira luego de que un grupo de pescadores quedara varado por la crecida del río mientras acampaba en el lugar.

La situación se agravó cuando el vehículo en el que se movilizaban quedó parcialmente dentro del agua, lo que impidió su salida.

El llamado de auxilio fue recibido a las 9:27, momento en que partió el Móvil 17 de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila hacia el sitio.

Ante la complejidad del escenario, se sumaron Guardafaunas y efectivos de la Comisaría 8ª, quienes trabajaron de manera coordinada.

Tras varias horas de intervención, los equipos lograron rescatar a los ocupantes y retirar el vehículo. Según se informó, no hubo personas lesionadas.

El operativo concluyó a las 12:26 con el regreso de las unidades a base. Desde Bomberos destacaron el trabajo conjunto entre las instituciones que participaron.