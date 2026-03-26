Allanaron una vivienda en Centenario por venta ilegal de agua

Un operativo realizado este miércoles por la mañana terminó con el allanamiento de una vivienda en el Casco Viejo de Centenario, en el marco de una investigación por presunta comercialización ilegal de agua envasada.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Ingeniero Ballester, con autorización de la fiscalía neuquina.

Del operativo participaron inspectores de Bromatología municipal, personal del Juzgado de Faltas y efectivos de la Comisaría Quinta. Durante la intervención, se dispuso la clausura de un sector donde funcionaba una sala con maquinaria y se secuestraron distintos elementos.

La secretaria de Tránsito, Transporte y Bromatología, Yesica Torres, explicó que la medida se originó a partir de una notificación provincial que ordenaba retirar del mercado agua envasada sin habilitación.

Según precisó, en el lugar también se detectó el uso de registros presuntamente falsificados. Como resultado del procedimiento, se incautaron 143 bidones vacíos, 40 dispensers manuales y bolsas. La maquinaria no fue retirada debido a que el área quedó clausurada.

Vecinos del sector señalaron que era frecuente el movimiento de camiones y el ingreso de bidones sin identificación. De acuerdo con esos testimonios, los productos habrían sido adquiridos por internet, aunque aún se investiga si eran vendidos a particulares o empresas.

La causa sigue en curso para establecer el alcance de la actividad y las posibles responsabilidades.