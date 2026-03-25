Encontraron sin vida a un joven en la madrugada

Un joven de 25 años fue hallado sin vida durante la madrugada en el barrio Toma La Familia, en la ciudad de Neuquén, luego de ser encontrado desvanecido en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de Coihue y Pelagatti, donde una vecina alertó a la Policía cerca de la 1:23 al observar al joven tendido en el suelo.

Personal policial llegó al lugar y realizó maniobras de RCP, aunque sin resultados. Minutos después, profesionales del SIEN continuaron con la asistencia, pero finalmente se confirmó el fallecimiento.

El comisario inspector Rubén Rodríguez indicó que el cuerpo no presentaba signos de criminalidad. La hipótesis inicial apunta a una descompensación súbita, posiblemente vinculada a un paro cardíaco u otra causa natural.

El joven era oriundo de Ingeniero Jacobacci y su familia ya fue notificada. Por el momento, no se confirmó si residía en la ciudad o se encontraba de paso.

Durante la madrugada, personal de Criminalística trabajó en el lugar para relevar evidencias. Según se informó, la zona no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que se amplió la búsqueda de registros en sectores cercanos.

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.