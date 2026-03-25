Detienen a dos argentinos en el paso Samoré con armas y municiones

Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en el paso internacional Cardenal Samoré tras una serie de controles realizados por Aduanas de Chile y Carabineros, que permitieron el secuestro de armas, municiones y mercadería ilegal.

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió durante la inspección de una camioneta que viajaba desde Buenos Aires hacia Puerto Varas. Allí, los agentes detectaron 161 municiones calibre .22 sin percutar, ocultas entre el equipaje. El hallazgo derivó en la inmediata incautación del material y la detención de los ocupantes.

En operativos adicionales dentro del mismo complejo fronterizo, también sobre vehículos con patente argentina, se encontraron cuatro municiones calibre 12, ocho calibre .22, un revólver calibre .38 y un pistolón calibre 14. Todos los elementos fueron retirados de circulación y puestos a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes oficiales, los secuestros corresponden a cuatro procedimientos distintos, realizados bajo controles focalizados en base a perfiles de riesgo, con el objetivo de evitar el ingreso de productos ilegales o regulados.

Las incautaciones se realizaron en el marco de la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos vigente en Chile, que regula estrictamente el transporte de este tipo de elementos.

En paralelo, en otro operativo, se detectó un cargamento de contrabando con 819 unidades de cremas y ungüentos faciales, transportadas sin registros sanitarios en un camión. La mercadería fue decomisada tras ser hallada oculta entre cajas.

Desde Aduanas señalaron que estos controles forman parte de fiscalizaciones permanentes en uno de los principales pasos fronterizos, con el objetivo de prevenir delitos vinculados al contrabando y al ingreso ilegal de productos.