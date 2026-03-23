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Vuelco en Ruta 237: dos hombres hospitalizados

POLICIALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un siniestro vial se registró este lunes por la madrugada en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1357.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:41, cuando un Renault Logan en el que viajaban dos hombres protagonizó un autovuelco y terminó del otro lado del cerco perimetral.

En el lugar trabajaron bomberos, personal policial y equipos de salud, que realizaron tareas de asistencia, resguardo de la escena y diligencias administrativas.

Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital local para una evaluación médica más completa. Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.

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