Tragedia en Ruta 3: murió excombatiente de Cipolletti

Un trágico siniestro vial generó conmoción en Cipolletti tras la muerte de un vecino de 66 años en la Ruta Nacional 3, en el partido bonaerense de Azul. La víctima fue identificada como Osvaldo Daniel Ramírez, excombatiente de la Guerra de Malvinas y sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 13:30, en un tramo atravesado por condiciones climáticas adversas que complicaban la circulación.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 251, en cercanías de Cacharí, en medio de una intensa lluvia que reducía la visibilidad y afectaba el estado de la calzada.

Según la información oficial, Ramírez conducía una Renault Duster que impactó de frente contra un camión con remolque térmico que circulaba en sentido contrario.

Tras el choque, el utilitario se incendió, lo que provocó la muerte del conductor en el interior del vehículo.

Ramírez era un vecino reconocido en Cipolletti, veterano de Malvinas y sobreviviente del ARA General Belgrano, uno de los episodios más trágicos del conflicto de 1982.

Su fallecimiento generó un fuerte impacto en la comunidad, tanto por su historia personal como por las circunstancias del accidente.

Luego del siniestro, el tránsito en la Ruta Nacional 3 permaneció completamente interrumpido durante varias horas mientras trabajaban bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de salud.

Con el avance de las tareas, la circulación fue habilitándose de forma parcial y recién entrada la noche quedó normalizada en ambos sentidos.

El conductor del camión, un hombre de 47 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires, resultó ileso y fue asistido en el lugar.

La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense y fue caratulada en una primera instancia como homicidio culposo.

Los peritajes buscarán determinar la mecánica del impacto y establecer si las condiciones climáticas u otros factores influyeron en el desenlace fatal.