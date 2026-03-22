Narcomenudeo en Cipolletti: tres imputados tras allanamientos

La Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo en Cipolletti que permitió desactivar dos puntos de expendio de drogas y avanzar con la imputación de tres personas.

Los procedimientos se realizaron en viviendas de los barrios 4 de Agosto y Anai Mapu, donde se constató la venta de estupefacientes en pequeñas cantidades.

La investigación se inició en diciembre de 2025, tras una denuncia que alertó sobre la actividad en uno de los domicilios. A partir de tareas de inteligencia y seguimientos, se logró confirmar la maniobra y establecer la existencia de un segundo punto de venta.

El expediente fue tramitado por el fiscal Sebastián Gallardo, con la colaboración del auxiliar Francisco E. Iglesia Frezzini, en el ámbito de la Unidad Fiscal de General Roca.

Con las pruebas recolectadas, el juez Hugo Horacio Greca dispuso los allanamientos.

Durante los operativos se secuestraron cogollos de marihuana, dinero en efectivo, una balanza de precisión y teléfonos celulares, elementos vinculados a la comercialización.

Tras los procedimientos, dos hombres y una mujer fueron imputados por infracción a la Ley 23.737.

Los investigadores establecieron que las viviendas funcionaban como centros de venta con actividad sostenida en el tiempo.