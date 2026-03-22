Desbaratan un punto de venta de drogas tras denuncia vecinal

La Policía del Neuquén llevó adelante un allanamiento en la capital provincial que permitió desactivar una boca de expendio de estupefacientes, con dos personas detenidas y un tercer implicado imputado.

Durante el operativo se secuestraron más de un centenar de envoltorios de cocaína, que totalizaban 34 gramos, junto con otros 13 gramos en estado semicompacto y cannabis sativa. Además, los efectivos incautaron 715.100 pesos, teléfonos celulares, material de fraccionamiento, anotaciones y una réplica de arma.

La investigación comenzó el 12 de febrero tras una alerta vecinal canalizada mediante la aplicación Neuquén Te Cuida, que advertía sobre presunta actividad de narcomenudeo en una vivienda de calles 1º de Enero y Coronel E. Racedo.

Las tareas de inteligencia permitieron confirmar movimientos compatibles con la venta de drogas, especialmente en horarios de la tarde y la noche.

En el inmueble residían tres adultos, una pareja de 27 años y la madre del hombre, de 43, quienes quedaron bajo sospecha. Pese a las dificultades generadas por sistemas de videovigilancia, se lograron reunir evidencias suficientes.

El allanamiento fue autorizado por la Justicia y se ejecutó el 20 de marzo, tras 36 días de investigación. El procedimiento duró aproximadamente cuatro horas y concluyó con dos detenidos y un imputado.

Desde la fuerza remarcaron la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra el delito.