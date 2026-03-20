Histórica inversión: La Policía del Neuquén incorpora pistolas Byrna de baja letalidad

En una medida que marca un antes y un después en la política de seguridad provincial, el Gobierno del Neuquén autorizó la compra de armamento de baja letalidad para su fuerza policial. Mediante el Decreto 389, se oficializó una inversión de 2.359.268.350 pesos destinada a la adquisición de pistolas Byrna de baja letalidad, un paso estratégico para modernizar el equipamiento de los efectivos en las calles.

Esta incorporación responde a una demanda histórica tanto de la fuerza como de la sociedad civil: contar con herramientas que permitan neutralizar amenazas y reducir al mínimo el riesgo de daños colaterales o desenlaces fatales durante las intervenciones de rutina, garantizando la proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Qué son y cómo funcionan las pistolas Byrna de baja letalidad

A diferencia de las armas de fuego tradicionales, los dispositivos Byrna son lanzadoras impulsadas por aire comprimido (garrafas de CO2) que no utilizan pólvora. Su diseño es compacto y visualmente similar al de una pistola convencional, lo que permite una fácil portación y adaptación por parte de los uniformados.

A continuación, los detalles técnicos del nuevo equipamiento adquirido por la provincia:

Característica Detalle Técnico Modelos adquiridos Byrna SD Orange y TCR Sistema de propulsión Garrafas de CO2 Calibre de munición .68 mm y .69 mm Tipos de proyectiles PLG Kinetic (impacto), PLG Pro Training (entrenamiento) y PLG Pepper (gas pimienta) Alcance efectivo Aproximadamente 20 metros

Inversión millonaria para modernizar la fuerza

La magnitud de la inversión refleja la intención del Ejecutivo provincial de dotar a los agentes de recursos acordes a la complejidad territorial de Neuquén, que combina grandes urbes con zonas de alto tránsito turístico y rural.

El uso de proyectiles cinéticos o químicos (como el gas pimienta) permitirá a los efectivos disuadir agresores y controlar situaciones de violencia sin recurrir a su arma reglamentaria letal. Especialistas en balística y derechos humanos coinciden en que la clave del éxito de este nuevo paradigma radicará en la capacitación constante y rigurosa de los agentes que porten estos dispositivos en la vía pública.