Escándalo VIP en Neuquén: la Justicia investiga un masivo robo de energía en tres exclusivos barrios privados

La noticia del robo de energía, sacudió los pasillos de Tribunales y no tardó en generar un fuerte eco en las calles. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén confirmó el inicio de una investigación de oficio para desentrañar una red de conexiones clandestinas de electricidad que operaba nada menos que en tres reconocidos barrios privados de la ciudad.

La maniobra: conexiones clandestinas de alta gama

Según las primeras informaciones judiciales, la maniobra consistía en realizar puentes técnicos o empalmes directos a la red troncal antes de que la energía ingresara a los medidores de los domicilios. De esta manera, residencias de grandes dimensiones —muchas de ellas con sistemas de calefacción central, piscinas climatizadas y un altísimo consumo diario— lograban evadir sistemáticamente el pago de tarifas millonarias.

Las autoridades ya solicitaron informes técnicos de consumo a los entes correspondientes y preparan una serie de inspecciones oculares junto a peritos para constatar el fraude. Quienes resulten responsables enfrentarán cargos por hurto de energía, un delito que prevé tanto penas de prisión como multas económicas severas.

El impacto en la sociedad: doble vara e indignación

El impacto directo de esta noticia sobre los vecinos de Neuquén es profundo. En un contexto económico donde los trabajadores, comerciantes y PyMEs locales hacen un esfuerzo titánico para sostener sus persianas abiertas frente a las recientes readecuaciones tarifarias, el descubrimiento de “enganchados VIP” resulta inadmisible.