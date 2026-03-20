La justicia otorgó probation en la causa COMARSA por contaminación

La Justicia de Neuquén concedió la suspensión de juicio a prueba (probation) a tres imputados en la causa COMARSA, vinculada a la contaminación con residuos petroleros sin tratar en el Parque Industrial de la ciudad.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías Lucas Yancarelli, pese a la oposición de la fiscalía y de las querellas, entre ellas la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina.

Como condiciones, dos de los imputados deberán sanear la totalidad de los residuos petroleros en un plazo de un año, y tendrán hasta tres años para remediar el subsuelo, que presenta contaminación según informes de la fiscalía.

Además, deberán cumplir reglas de conducta como fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, no cometer nuevos delitos y evitar consumos problemáticos.

También se dispusieron donaciones a instituciones públicas, cuyo monto será definido, mientras que el tercer imputado deberá realizar un aporte de 10 millones de pesos a la Dirección de Medio Ambiente provincial, en el marco de una probation de dos años.

El juez sostuvo que la medida apunta a resolver el daño ambiental y prevenir riesgos para la salud, y advirtió que cualquier incumplimiento implicará la reanudación del proceso penal.

La fiscalía y las querellas realizaron reserva de impugnación, por lo que la decisión deberá ser revisada por un tribunal superior.