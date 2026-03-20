El TSJ exige levantar medidas para seguir negociando

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén condicionó la continuidad de las negociaciones salariales al cese de las medidas de fuerza impulsadas por el sector sindical, en el marco de la paritaria realizada el 18 de marzo.

Durante ese encuentro, la representación gremial ratificó la continuidad de las acciones directas, lo que derivó en la postura del máximo órgano judicial de la provincia.

Desde el TSJ sostuvieron que el mantenimiento de las protestas no resulta compatible con un proceso de negociación adecuado, por lo que consideraron necesario restablecer condiciones que permitan avanzar en nuevas instancias de diálogo.

En esa línea, remarcaron la importancia de generar un ámbito propicio para la negociación, con previsibilidad y reglas claras que faciliten acuerdos sostenibles en el tiempo.

El Tribunal reiteró su vocación de diálogo permanente y subrayó que los consensos deben construirse con responsabilidad, buena fe y previsibilidad entre las partes.

Asimismo, advirtieron que la continuidad de las medidas de fuerza afecta la prestación del servicio de justicia, con impacto directo en el acceso a derechos por parte de la ciudadanía, especialmente en los sectores más vulnerables.

Finalmente, el TSJ llamó a restablecer condiciones de funcionamiento pleno del sistema judicial como paso previo para retomar el diálogo y encauzar el conflicto.