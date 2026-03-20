Caso Aguada San Roque: el TSJ ratifica condenas

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó las condenas en la causa por la explosión en la escuela albergue de Aguada San Roque, al rechazar los recursos extraordinarios presentados por las defensas y la querella.

La decisión se formalizó a través de cuatro resoluciones interlocutorias de la Sala Penal, integrada por Soledad Gennari y Alfredo Elosú Larumbe, que ratificaron lo resuelto en instancias anteriores.

Las condenas habían sido dictadas el 17 de septiembre de 2024 por un tribunal conformado por Ignacio Pombo, Maximiliano Bagnat y Lisandro Borgonovo, que encontró responsables a Héctor Villanueva Montalbán, Diego Bulgheroni, Sergio Percat, Alfredo Capdevilla y Carlos Alfredo Córdoba por el delito de estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta.

Posteriormente, en febrero de 2025, se fijaron penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y profesiones técnicas, de acuerdo a cada caso. En agosto de ese mismo año, el Tribunal de Impugnación ya había rechazado los recursos ordinarios.

El hecho ocurrió el 29 de junio de 2021, cuando una explosión seguida de incendio destruyó la escuela 144, ubicada a unos 50 kilómetros de Añelo.

Como consecuencia del siniestro murieron el gasista Nicolás Francés y Nicolás Spinedi en el lugar. La docente Mónica Jara logró salir del edificio, pero falleció días después a raíz de las graves quemaduras.

Con esta resolución, el máximo tribunal provincial dejó firmes las condenas y cerró una instancia clave del proceso judicial.