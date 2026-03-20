Comenzó la trashumancia: miles de animales ya cruzan rutas

Con el inicio de la trashumancia en marzo, miles de crianceros del norte de Neuquén comenzaron el traslado estacional de sus animales desde las zonas de veranada hacia la invernada, en uno de los procesos productivos y culturales más característicos de la región.

Se trata de una práctica histórica que organiza la vida rural en amplias zonas cordilleranas y precordilleranas, donde las condiciones climáticas obligan a desplazar el ganado en busca de mejores pasturas según la época del año.

El movimiento, que se extenderá hasta mayo, implica el desplazamiento de miles de animales por rutas provinciales, caminos rurales y huellas, lo que genera un impacto directo en la circulación vehicular.

En ese contexto, autoridades provinciales advirtieron sobre la necesidad de extremar las precauciones al transitar por estas zonas, donde es habitual encontrar arreos que ocupan parcialmente la calzada.

Entre las principales recomendaciones, se indicó reducir la velocidad, evitar el uso de bocina para no alterar a los animales y respetar los tiempos del arreo, priorizando la seguridad tanto de los conductores como de los crianceros.

Además, se alertó sobre los riesgos durante la noche, ya que vacas, caballos y chivos pueden desplazarse por banquinas o sectores cercanos a la ruta, en tramos con baja visibilidad.

La trashumancia no solo representa una actividad productiva, sino también una expresión cultural profundamente arraigada, que cada año redefine la dinámica del territorio en el norte neuquino.