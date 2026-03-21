Fin de semana largo con mal tiempo en la región

El fin de semana largo estará marcado por condiciones de inestabilidad en gran parte de la provincia, con lluvias, viento y un descenso de la temperatura que se extenderá hasta el martes 24.

La Dirección Provincial de Protección Civil informó que durante esos días se prevén jornadas con cielo cubierto e inestabilidad tanto en valles como en la meseta.

Según el reporte, en zonas de confluencia y áreas petroleras se registrarán ráfagas de entre 40 y 50 km/h, mientras que en sectores cordilleranos el viento podría alcanzar entre 70 y 80 km/h.

Además, no se descartan nevadas en la cordillera, en un contexto de marcado descenso térmico en toda la región.