Fiscalía imputó a un hombre por balear y herir a otro

El asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Matías Alonso, formuló cargos contra un hombre acusado de efectuar disparos y provocar lesiones graves a otra persona en un predio rural de Plaza Huincul.

La audiencia se realizó el viernes, donde el juez de garantías Ignacio Pombo dio por formalizada la imputación y fijó un plazo de dos meses de investigación.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 11 de enero de 2026, cerca del mediodía, en una zona de chacras. De acuerdo con la teoría del caso, Sebastián José Miguel Ávila llegó al lugar en una camioneta junto a otras tres personas aún no identificadas.

La fiscalía sostuvo que el imputado descendió con un arma de fuego calibre 9 milímetros y comenzó a disparar hacia la víctima. Cuando el hombre intentó intervenir, recibió varios impactos en las piernas y en un pie, lo que le provocó lesiones graves y más de 30 días de recuperación.

Además, uno de los acompañantes habría golpeado a la víctima en la cabeza con la culata de un arma, mientras otras personas agredieron a quien lo acompañaba.

El juez tuvo por formulados los cargos por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

Como medida de coerción, se dispuso que el imputado no pueda contactar ni intimidar a la víctima durante el plazo de dos meses.