Balearon a un chico de 13 años al salir de la escuela en Bariloche

La Policía de Río Negro desplegó una serie de operativos para avanzar en la investigación del ataque con arma de fuego que dejó herido a un adolescente de 13 años, cuando salía de una escuela ubicada sobre la avenida Pioneros de Bariloche.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves. El menor fue alcanzado por un disparo en el abdomen cuando se retiraba del establecimiento educativo. Efectivos de la Comisaría 27° intervinieron de inmediato, lo asistieron en el lugar y lo trasladaron de urgencia a un centro de salud, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

A partir de ese primer procedimiento se inició una investigación que en sus primeras horas permitió detener a dos personas e identificar a otros posibles involucrados en el ataque.

Como parte de las medidas ordenadas en la causa, la Policía secuestró dos vehículos que podrían estar vinculados con el hecho, una camioneta Volkswagen Amarok y un Honda City, que fueron trasladados a la unidad policial para ser peritados.

Durante la mañana del viernes, personal especializado realizó requisas completas en ambos rodados en busca de elementos de prueba, como el arma utilizada, municiones o rastros balísticos. Sin embargo, en esa primera revisión no se hallaron resultados positivos.

En paralelo se llevaron adelante allanamientos en distintos sectores de Bariloche con el objetivo de localizar a dos sospechosos identificados en la investigación, quienes continúan prófugos.

Uno de los procedimientos se realizó en un terreno del barrio Virgen Misionera, donde existen varias viviendas. En ese lugar el Gabinete de Criminalística secuestró municiones calibre 9×19, compatibles con armas cortas semiautomáticas, que ahora serán analizadas dentro de la causa.

Durante ese mismo operativo también se detectaron plantas de cannabis, que fueron secuestradas por disposición judicial.

Otro allanamiento se concretó en una vivienda ubicada en otro sector de la ciudad. El inmueble se encontraba vacío al momento del procedimiento, aunque fue revisado en detalle para descartar la presencia del arma buscada.

Mientras el adolescente continúa recuperándose, la investigación sigue abierta y los efectivos trabajan para localizar el arma utilizada, detener a los sospechosos y determinar quién efectuó el disparo.

Además, desde el Ministerio de Seguridad se dispuso que el Grupo COER refuerce la presencia en el barrio para prevenir posibles enfrentamientos entre sectores vinculados al hecho.