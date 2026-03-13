Chofer dio positivo de alcoholemia e intentó evitar multa con dinero

Un operativo de control de alcoholemia realizado el 11 de marzo entre las 19:30 y las 22 en la intersección de la Ruta Provincial 7 y la Ruta Provincial 17, en la zona de la estación de servicio Shell de Añelo, dejó como saldo tres casos positivos sobre 255 controles realizados.

De acuerdo con el informe oficial, 252 conductores arrojaron resultado negativo, mientras que los tres restantes fueron sancionados conforme a la normativa vigente.

Uno de los casos involucró a un chofer de la empresa SACDE, quien registró alcoholemia positiva mientras se encontraba en horario laboral.

Según consta en el acta del procedimiento, al ser notificado de la infracción el conductor intentó ofrecer dinero en efectivo a una agente de Tránsito Municipal para evitar la sanción.

El intento de soborno fue rechazado de inmediato y quedó asentado en la documentación del operativo.

Durante el mismo control también se registró otra situación de riesgo cuando un camionero ingresó en contramano en el nudo vial de las rutas provinciales 7 y 17.

El vehículo fue interceptado por el personal de control y el conductor recibió una infracción por conducción peligrosa y violación de la señalización vial.

Desde las autoridades remarcaron que estos operativos buscan prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en uno de los corredores más transitados de la región.