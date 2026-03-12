“Operación Carne Blanca”: Secuestran 15 toneladas de snacks impregnados con cocaína que venían a Cipolletti

Un megaoperativo nacional desbarató una red narco que enviaba alimentos “contaminados” desde Buenos Aires hacia el Alto Valle. Hay ocho detenidos y una logística química sin precedentes en la región.

El golpe al narcotráfico que sacude al Alto Valle

Lo que parecía ser un cargamento habitual de snacks y frutos secos resultó ser el escondite de un sofisticado proceso químico. La denominada “Operación Carne Blanca” logró interceptar 15 toneladas de mercadería (pistachos, chizitos y otros alimentos secos) que tenían como destino final la ciudad de Cipolletti.

La investigación, que se inició en el barrio porteño de Balvanera tras el hallazgo de una camioneta mal estacionada, destapó una olla que salpica directamente a la logística del narcotráfico en la región de Neuquén y Río Negro.

¿Cómo funcionaba el método de la “cocaína impregnada”?

A diferencia de los métodos tradicionales de ocultamiento (doble fondo o envoltorios), esta red utilizaba una técnica de impregnación química:

La droga no estaba “entre” los paquetes, sino “en” los alimentos. Mediante un proceso de laboratorio, la cocaína se disuelve y se adhiere a la superficie de los snacks. La recuperación: Una vez en destino (Cipolletti), la organización contaba con laboratorios clandestinos para “lavar” la mercadería y recuperar el estupefaciente para su posterior fraccionamiento y venta.

La conexión Cipolletti: el destino final

Según fuentes judiciales, el cargamento estaba listo para ser despachado desde un depósito en Liniers hacia el Alto Valle esa misma noche. La elección de Cipolletti como nodo de recepción confirma la preocupación de las autoridades locales sobre el uso de la ciudad como centro de acopio y distribución para toda la Patagonia.

Dato Clave: Hay ocho personas detenidas a disposición de la Justicia Federal. Se investiga si la red utilizaba empresas de logística legal o encomiendas de micros de larga distancia para el traslado.

Confusión con el decomiso de carne vacuna

Es importante aclarar que, aunque el operativo se llamó “Carne Blanca”, no se trató de carne vacuna con droga. Paralelamente, en controles de rutina en los accesos a la ciudad, se detectaron decomisos de carne clandestina (faena ilegal), lo que generó una confusión inicial en las redes sociales. Lo secuestrado en este megaoperativo es exclusivamente mercadería seca impregnada.