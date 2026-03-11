Allanamientos en Valentina Sur: secuestran cocaína, armas y motos

Una serie de allanamientos simultáneos en el barrio Valentina Sur, en la ciudad de Neuquén, permitió el secuestro de armas de fuego, municiones, drogas y motocicletas, además de la demora de dos personas. Los procedimientos se realizaron en el contexto de una investigación por presuntas amenazas calificadas.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia y se concretaron durante la mañana con intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica, a partir de tareas investigativas realizadas por la Oficina de Investigaciones Zona Sur Oeste. En los operativos participaron efectivos de la Comisaría 44°, junto a personal del grupo especial DESPO y otras unidades policiales.

El primer allanamiento se llevó a cabo alrededor de las 7:35 en una vivienda ubicada sobre calle José Ávila. En el lugar los efectivos secuestraron un revólver calibre .38, doce cartuchos del mismo calibre y dos plantas de cannabis sativa halladas en el patio del inmueble.

Durante ese procedimiento fue demorado un hombre mayor de edad, mientras que personal de la Dirección Antinarcóticos intervino para el secuestro de las plantas.

Minutos más tarde se realizó un segundo operativo en otro domicilio del mismo barrio. Allí los policías identificaron a los moradores y secuestraron cuatro proyectiles, finalizando la diligencia sin otros elementos relevantes.

Otro de los allanamientos se concretó en el sector de calle Las Abutardas, donde los investigadores encontraron dos motocicletas sin dominio visible, una de 100 cc y otra de 450 cc, además de municiones de distintos calibres, cartuchos de escopeta y un cargador de arma de fuego. También se incautó una planta de cannabis sativa de aproximadamente 1,60 metros.

El procedimiento de mayor relevancia se registró en otro domicilio cercano. Allí los efectivos secuestraron una motocicleta con numeración adulterada, municiones, vainas servidas, un cargador de arma de fuego y una pistolera.

En ese mismo lugar también se incautó más de medio kilo de cocaína, varios envoltorios fraccionados de la misma sustancia, un teléfono celular y dinero en efectivo que superaba los 370 mil pesos.

Durante ese allanamiento fue demorado un joven de 18 años, quien posteriormente quedó detenido por disposición de la Fiscalía de Narcocriminalidad, a cargo de María Eugenia Titanti, en una causa por infracción a la Ley 23.737.

Los operativos concluyeron cerca de las 10:40 con el secuestro de diversos elementos vinculados a la investigación, que continúa para determinar la posible relación de lo incautado con los hechos denunciados.