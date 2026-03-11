Secuestran 125 kilos de piñones en un control policial

Un control policial realizado durante la madrugada en Junín de los Andes permitió detectar el transporte irregular de piñones en un vehículo particular. Como resultado del procedimiento, las autoridades decomisaron unos 125 kilogramos del producto y labraron un acta contravencional por infracción a la normativa provincial.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría 25°, en el marco de los controles preventivos que se realizan en rutas y accesos de la región.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00, cuando efectivos que realizaban tareas de control e identificación vehicular detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa Classic para una verificación de rutina.

Durante la inspección, los uniformados advirtieron un bulto transportado sobre el techo del automóvil, lo que despertó sospechas sobre el tipo de carga que estaba trasladando.

Al ser consultado por la procedencia del producto, el conductor indicó que transportaba piñones provenientes de Villa Pehuenia.

Sin embargo, al momento del control el hombre no contaba con la guía de transporte correspondiente, un documento obligatorio para la recolección y traslado de este recurso natural.

Ante esta situación, el personal policial dio intervención a Fauna Provincial, Seccional Junín de los Andes, cuyos agentes se hicieron presentes para continuar con el procedimiento.

Tras constatar la irregularidad, se labró un acta contravencional por infracción a la Ley Provincial de Fauna N° 2539 y a la Ley Forestal N° 1890.

Además, se dispuso el decomiso de aproximadamente 125 kilos de piñones, que eran trasladados sin la documentación exigida por la normativa vigente.