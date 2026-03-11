Investigan incendio en una vivienda como ataque con molotov

Un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de Centenario es investigado como un posible ataque intencional con una bomba tipo molotov.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:35 en una casa ubicada sobre calle Cuba, entre Artigas y Facundo Quiroga. Personal de Bomberos Voluntarios de Centenario acudió al lugar tras recibir el alerta y constató que el fuego se encontraba generalizado en el interior del inmueble.

El ingreso a la vivienda resultó complejo debido a que el lugar contaba con una puerta de hierro ciega. Para poder acceder, los bomberos debieron derribarla utilizando herramientas hidráulicas y manuales, además de forzar una segunda puerta.

Durante la llegada de las dotaciones se escucharon varias detonaciones compatibles con disparos de arma de fuego, por lo que los bomberos debieron resguardarse momentáneamente hasta que efectivos policiales aseguraron la zona mediante el despliegue de unidades motorizadas y escopetas con cartuchos antitumulto.

Una vez controlada la situación, los equipos trabajaron con líneas de agua para extinguir el incendio y realizaron tareas de ventilación forzada para evacuar humo y gases del interior de la vivienda.

Según informaron desde el cuartel, la casa aparentaba ser utilizada como aguantadero y presunto punto de venta de drogas. Al momento del operativo no se encontraron ocupantes.

En el interior solo había una garrafa, una cocina y una cama de dos plazas. Además, el inmueble tenía conexión eléctrica clandestina y no contaba con servicio de gas.

Las primeras observaciones indican que el fuego podría haber sido provocado desde el exterior con una bomba tipo molotov, ya que en el lugar se percibía un fuerte olor a combustible.

El incendio no se propagó a viviendas cercanas y ahora se busca determinar las circunstancias en las que se originó el ataque.