Derrumbe en obra cloacal de Gral. Roca dejó un muerto

Un derrumbe ocurrido este lunes al mediodía en una obra de ampliación de la red cloacal generó un amplio operativo de rescate en General Roca y terminó con la muerte de uno de los trabajadores que había quedado atrapado bajo tierra.

El accidente se produjo en la intersección de Mendoza y Canal Grande, donde se realizaban tareas vinculadas al sistema de agua y cloacas.

Por causas que aún se investigan, una zanja de excavación cedió mientras operarios trabajaban en el lugar y dejó a dos trabajadores atrapados bajo la tierra.

Tras el derrumbe se desplegó un operativo de emergencia con la participación de Bomberos, personal del SIARME y efectivos de la Policía de Río Negro, quienes trabajaron para remover el material con cuidado y evitar nuevos desprendimientos.

Finalmente, ambos operarios lograron ser rescatados y fueron trasladados de urgencia al hospital Francisco López Lima.

Uno de los trabajadores había sido extraído en estado crítico y murió pocos minutos después de ingresar al centro de salud.

De acuerdo con las primeras versiones, el operario habría sufrido asfixia por aplastamiento, aunque las causas precisas del fallecimiento deberán ser determinadas oficialmente.

En el lugar intervino personal de Criminalística, que realizó peritajes para establecer cómo se produjo el derrumbe.

La obra forma parte de la ampliación del sistema cloacal de General Roca y está a cargo de una empresa privada. El proyecto comenzó en 2023, con una inversión superior a 2.600 millones de pesos y un plazo de ejecución previsto de 30 meses.