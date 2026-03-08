Guardafaunas interceptaron hombres armados en Villa Traful

Personal del Cuerpo de Guardafaunas de Junín de los Andes, Villa Traful y San Martín de los Andes, junto al Grupo Táctico Operativo, realizó un operativo de control sobre las Rutas Provinciales 63 y 65, en sectores vinculados a la actividad de caza mayor.

Durante el procedimiento fueron interceptados dos hombres mayores de edad que se desplazaban a pie por la vía pública y portaban armas de fuego con mira telescópica, municiones y elementos de corte.

El operativo se realizó con apoyo de la Comisaría 51 de Villa Traful y personal de Parques Nacionales del Parque Nacional Nahuel Huapi, quienes colaboraron en la identificación de los sospechosos.

Según se informó, la intervención permitió evitar una presunta incursión de caza furtiva en la zona.

La investigación continúa para determinar si existen otras personas vinculadas al hecho.