Dolor en la Policía de Neuquén: quiénes eran los efectivos que murieron en el trágico choque sobre Ruta 22

La fuerza provincial está de luto tras el fallecimiento de un oficial de 26 años y un suboficial mayor retirado en un violento impacto en el ingreso a Plaza Huincul. Hay tres jóvenes heridas de gravedad.

La mañana de este sábado se vistió de luto para la familia policial y la comunidad neuquina. Un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1324, terminó con la vida de dos integrantes de la fuerza rionegrina que viajaban a bordo de una camioneta Kia Sorento. El impacto, que ocurrió alrededor de las 6:45 cerca del ingreso a Plaza Huincul, involucró también a una Toyota Hilux donde se trasladaban cuatro jóvenes de Cutral Co.

Vocación y servicio: las víctimas de la tragedia

Desde la Jefatura de la Policía del Neuquén confirmaron con profundo pesar la identidad de los fallecidos, destacando sus trayectorias y el vacío que dejan en la institución.

Uno de ellos es el Suboficial Mayor retirado Atilio Contreras. Contreras dedicó gran parte de su vida al servicio comunitario, siendo su último destino el Complejo Penitenciario de Senillosa. Sus compañeros lo recuerdan como un hombre de compromiso inquebrantable y honor, que abrazó la vocación hasta el último día de su carrera activa.

La otra víctima fatal es el Oficial Ayudante Julián Iván Zuñiga, un joven de apenas 26 años que prestaba servicios en la Comisaría 15° de Plaza Huincul. Su partida ha causado una gran conmoción entre sus pares, quienes destacan su responsabilidad y el respeto con el que vestía el uniforme a pesar de su corta edad.

El estado de los heridos y la investigación

El siniestro también dejó un saldo de tres jóvenes mujeres heridas de gravedad, quienes viajaban en la Toyota Hilux conducida por un varón de unos 20 años. Debido a la complejidad de las lesiones, una de las jóvenes debió ser trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

El Ministerio Público Fiscal ya trabaja en el lugar para determinar las causas mecánicas y humanas del accidente. Se han solicitado pericias accidentológicas y test de alcoholemia para los conductores involucrados, mientras personal de bomberos y policía científica resguardan la escena en un sector de la ruta que permanece bajo estricta observación.