Allanamientos por robos con inhibidores dejaron tres demorados

Personal del Departamento Sustracción de Automotores realizó cuatro allanamientos y dos requisas vehiculares que permitieron secuestrar distintos elementos vinculados a una investigación por robos a vehículos y demorar a tres personas mayores de edad.

La pesquisa permitió identificar una modalidad delictiva organizada en la que se utilizaban dispositivos inhibidores de señal de largo alcance, capaces de bloquear la frecuencia del cierre centralizado de los autos.

De esta manera, los autores podían acceder a los vehículos sin ejercer violencia y sin que los propietarios advirtieran que el rodado no había quedado correctamente cerrado.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, herramientas y un inhibidor de frecuencia con accesorios, elementos que, según los investigadores, estarían relacionados con la maniobra investigada.

Como resultado del operativo, tres personas mayores de edad fueron demoradas. Dos de ellas fueron notificadas de la causa y recuperaron la libertad, mientras que un tercer hombre quedó detenido a disposición de la Justicia, ya que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en uno de los domicilios allanados.

La investigación continúa con el objetivo de profundizar las líneas de análisis y prevenir nuevos hechos bajo esta modalidad.