Adolescente de 17 años imputado por agresión y daños

Un adolescente de 17 años que agredió a una inspectora de tránsito durante un operativo en la Isla 132 de Neuquén deberá pagar 12 millones de pesos de multa y 5 millones por la reparación de la motocicleta dañada, además de cumplir reglas de conducta durante un año.

La decisión se resolvió en la Ciudad Judicial, en una audiencia presidida por la jueza de la Niñez y Adolescencia Carolina García, tras la presentación de la Suspensión de Juicio a Prueba (SJP) por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Matías Cabezas.

Durante un año, el joven deberá:

Continuar sus estudios secundarios .

. No circular en motos .

. Mantener su empleo actual .

. Participar en un taller de control de la ira .

. Presentar un pedido de disculpas a la víctima.

La municipalidad de Neuquén, representada por el abogado querellante Marcelo Inaudi, exigirá la ejecución del pago de la multa y la reparación de la moto Honda Tornado 250 c.c., dañada durante el ataque.

El episodio ocurrió el 22 de marzo de 2025, alrededor de las 3:40 de la madrugada, cuando la inspectora de tránsito, de 39 años, realizaba un operativo en la calle Ara San Juan, Isla 132.

Según la investigación del MPF y la Policía provincial:

El adolescente golpeó la motocicleta , provocando la caída de la víctima.

, provocando la caída de la víctima. Le dio patadas mientras estaba en el suelo y arrojó el casco de la inspectora .

y arrojó el . La funcionaria sufrió lesiones que la mantuvieron un mes sin trabajar .

. Se registraron daños materiales en la moto y el casco.

Inicialmente, el joven fue imputado por daño agravado en concurso real con lesiones graves, en calidad de autor. El Tribunal aplicó la SJP, combinando sanción económica con medidas educativas y restrictivas, para garantizar la reparación de los daños y la reinserción del adolescente.