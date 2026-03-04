Newsletter
miércoles, marzo 4, 2026
Policía secuestra arma de fuego durante control migratorio

POLICIALES
Redacción
1 min.lectura

Un operativo policial en la ciudad de Neuquén terminó con la expulsión de cuatro ciudadanos chilenos que habían ingresado al país de manera irregular y se alojaban en un hotel del bajo capitalino.

Durante el procedimiento, se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida, municiones y un cargador tipo tambor con capacidad para 50 proyectiles.

El comisario Ariel Burgos, jefe del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, explicó que la investigación comenzó cuando la División Recaptura de Evadidos recibió información sobre un ciudadano chileno con pedido de captura vigente alojado en el hotel.

Al identificar a los ocupantes, se constató que eran cuatro hombres chilenos de entre 19 y 30 años y un ciudadano argentino. Tras la verificación de antecedentes y la intervención de Migraciones, se determinó que los extranjeros habían ingresado por un paso no habilitado, presuntamente desde la zona de Aluminé.

Durante los trámites administrativos para la expulsión, la policía halló el arma dentro de una valija rosada, junto con un cargador adicional y 48 municiones calibre 9 mm. Según Burgos, el cargador de alta capacidad no estaba cargado, pero llamó la atención por su potencial de fuego.

La Fiscalía dispuso el secuestro del arma y la imputación por tenencia ilegal de arma de fuego para el ciudadano que la portaba, un joven de 25 años con antecedentes penales en Chile.

El ciudadano argentino fue liberado, mientras que los cuatro chilenos fueron trasladados hasta la frontera y entregados a la Policía de Investigaciones (PDI) en la aduana chilena. La investigación continúa para determinar si el grupo tenía un plan delictivo en la región.

Previous article
La policía incorpora Taser con protocolos y capacitación obligatoria
Redacción
Redacción

