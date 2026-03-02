La policía incorpora Taser con protocolos y capacitación obligatoria

El Gobierno de Neuquén formalizó la compra de dispositivos Taser para la Policía provincial, con una inversión total de $2.979.637.452,75, tras la firma del decreto correspondiente por parte del gobernador Rolando Figueroa.

La adquisición incluye dispositivos de control neuromuscular de baja letalidad, cartuchos operativos y de entrenamiento, cámaras corporales, sistemas de carga, accesorios y licencias de uso. La medida se encuadra en la Ley 3474 y su decreto reglamentario.

Desde el Ejecutivo indicaron que el objetivo es fortalecer las capacidades operativas y garantizar un uso gradual y razonable de la fuerza, especialmente ante situaciones de resistencia activa o riesgo potencial, con el fin de reducir la posibilidad de lesiones graves.

El equipamiento apunta a responder a la diversidad territorial y operativa de la fuerza, con especial foco en zonas urbanas, turísticas y de alta circulación.

El uso de las Taser estará acompañado por protocolos específicos, capacitación del personal y mecanismos de control, orientados a mejorar la planificación logística, la trazabilidad del equipamiento y la transparencia en la utilización de medios coercitivos.

Según se informó oficialmente, la iniciativa busca adecuar el accionar policial a estándares nacionales e internacionales de profesionalización y respeto por los derechos humanos.