Cuatro allanamientos en Cipolletti: secuestran cocaína, municiones y una moto robada

En un operativo conjunto que demandó varias horas de trabajo, efectivos de la Comisaría 45° de Cipolletti y del COER secuestraron cocaína lista para la venta, municiones de guerra y una motocicleta robada en Neuquén. El procedimiento se realizó con allanamientos simultáneos en cuatro domicilios y terminó con actuaciones por encubrimiento e infracción a la Ley de Estupefacientes.

Dos de los inmuebles no arrojaron resultados, pero en los restantes se hallaron elementos clave para la investigación. En una de las viviendas se encontraron 54 municiones calibre 9 milímetros, una caja vacía de calibre 22, una moto tipo enduro con pedido de secuestro vigente, cerca de $360 mil en efectivo, una balanza de precisión y 184 gramos de cocaína, confirmados mediante test narcótico.

En otro domicilio se detectó una planta de cannabis de más de un metro y medio, lo que dio lugar a una causa adicional vinculada a la misma normativa. La presencia de dinero y elementos de fraccionamiento refuerza la hipótesis de un punto de venta de drogas, ahora desarticulado.

El operativo permitió además recuperar un vehículo sustraído en la provincia de Neuquén y sacar de circulación droga y municiones, en un procedimiento que combinó unidades de investigación y grupos especiales.