Buteler presentó los proyectos estratégicos para la ciudad

El intendente Rodrigo Buteler abrió el 39° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Cipolletti con un mensaje centrado en el estado de las cuentas municipales, el desarrollo urbano y los principales proyectos de infraestructura previstos para este año.

El acto se realizó en el Complejo Cultural Cipolletti, donde el jefe comunal aseguró que el municipio alcanzó el superávit tras los primeros años de gestión y planteó un escenario económico distinto al del inicio de su mandato.

Entre los anuncios, confirmó la proyección de más de 500 cuadras de pavimento, la ampliación del sistema de luminaria LED, obras de agua y cloacas y la reactivación de un acueducto que beneficiará a barrios del sector norte. También mencionó la creación de un predio ferial en el triángulo de Pacheco y trabajos de regularización eléctrica en sectores populares en conjunto con la provincia y la empresa EdERSA.

En materia de planificación urbana, ratificó que no se habilitarán loteos ilegales y que se priorizará la preservación de las áreas productivas. Además, vinculó el crecimiento de la ciudad con la radicación de empresas y el desarrollo de nuevos parques industriales sobre las rutas 22 y 151.

Entre los desafíos, incluyó la conectividad con Cinco Saltos, un nuevo puente con Neuquén, el desarrollo de la Margen Sur y la regularización dominial de Las Perlas, junto con proyectos de recuperación patrimonial como el Fortín Primera División y la Casa Peuser.