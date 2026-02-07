Desarticulan un kiosco narco en Cipolletti

Un llamado anónimo al 0800-DROGAS del Ministerio de Seguridad de Río Negro permitió desarticular un kiosco narco que operaba en el barrio La Alameda, en la zona norte de Cipolletti. El procedimiento finalizó con tres hombres mayores de edad imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La investigación se inició a partir de la denuncia, que alertaba sobre movimientos sospechosos en una vivienda del sector. Con esa información, personal especializado comenzó tareas de observación y seguimiento, manteniendo un perfil bajo para no modificar la dinámica del lugar.

Con el avance de la pesquisa, se logró confirmar que en el domicilio funcionaba un punto activo de venta de cocaína al menudeo, con circulación frecuente de personas a lo largo del día.

Durante el trabajo investigativo se documentaron rutinas, horarios y vínculos, lo que permitió establecer el funcionamiento del kiosco narco y su impacto en el entorno barrial, donde vecinos habían manifestado preocupación por la inseguridad y el movimiento constante.

Con las pruebas reunidas y una orden judicial, el allanamiento se realizó durante la tarde, con apoyo del grupo especial COER, que aseguró el perímetro y permitió el ingreso sin incidentes.

En el interior de la vivienda se secuestraron envoltorios de cocaína listos para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos de fraccionamiento.

Como resultado del operativo, los tres hombres quedaron supeditados a una causa federal por infracción a la Ley 23.737. La investigación continúa para determinar si hay otros involucrados o posibles derivaciones.