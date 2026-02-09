spot_img
lunes, febrero 9, 2026
Secuestran cocaína durante un operativo en Cutral Có

POLICIALES
Redacción
1 min.lectura

Un operativo preventivo realizado el viernes por la tarde en el sector bancario de Cutral Có terminó con el secuestro de estupefacientes y la intervención de la Justicia.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Có – Plaza Huincul, durante un patrullaje de rutina. Los efectivos observaron a un hombre detenido con una motocicleta en un espacio reservado y prohibido, destinado al estacionamiento exclusivo de camiones de transporte de caudales, frente a una entidad bancaria.

Al identificarlo, el personal policial le solicitó que exhibiera el contenido de un bolso tipo morral que llevaba consigo. En un primer momento, el sujeto se mostró reticente, aunque finalmente accedió.

Dentro del bolso se hallaron envoltorios con características compatibles con estupefacientes y dinero en efectivo. Ante la situación, se dio intervención a la División Antinarcóticos, que realizó el test orientativo correspondiente.

El análisis arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. En total, se secuestraron 29 envoltorios, con un peso aproximado de 48,6 gramos.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, también se secuestraron un teléfono celular y el dinero encontrado. El hombre fue notificado de la causa y quedó supeditado a la investigación judicial.

Previous article
Desarticulan un kiosco narco en Cipolletti
